В сети появляются слухи о якобы флагманском смартфоне компании под названием iPhone Ultra. Согласно одному из них, устройство сможет создавать пространственные фото и видео.

Слухи о грядущих новинках от Apple подогревают интерес пользователей. Один из них связан с флагманским смартфоном, который, предположительно, получит имя iPhone 15 Ultra. Согласно утечкам, этот устройство обзаведется способностью создавать пространственные фотографии и видеоролики.

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Интересно, что для этой технологии не потребуется покупка дополнительных аксессуаров — базовая камера нового смартфона будет вполне достаточной. Однако для просмотра результатов понадобится гарнитура от Apple.

Пространственные фото и видео — это инновационная технология, которая позволяет создавать трехмерный контент прямо дома. Официальная поддержка нового формата обещана в устройстве Apple Vision PRO. Разработчики ставят перед собой цель помочь пользователям пережить особенно значимые моменты в жизни снова и по-новому.

По всей видимости, Apple стремится предоставить своим клиентам еще более насыщенный опыт использования смартфонов.

Способность создавать пространственные фото и видео станет дополнительным инструментом для запечатления важных моментов и делает смартфон не просто устройством связи, а спутником для создания воспоминаний.



