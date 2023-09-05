Разработчики российского RuStore представили новую функцию — детский режим

Внутри магазина приложений RuStore появилась новая функция — детский режим, который призван обеспечить безопасное и подходящее по возрасту использование приложений. Данная функция подобна родительскому контролю на смартфоне, но специально адаптирована для магазина.

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Детский режим предоставляет родителям уверенность в том, что их дети будут взаимодействовать только с тем контентом, который соответствует их возрасту. Теперь нет необходимости беспокоиться о нежелательных загрузках, например, ужасающих игр или ненароком совершаемых покупках.

Основная цель этой функции — предоставить позитивный опыт для детей. Главная страница магазина в детском режиме теперь будет отображать яркие и простые подборки развлекательного контента, а интерфейс будет нацелен на максимальное удобство пользования.

Активация детского режима — простой процесс, требующий лишь нескольких шагов. В настройках RuStore можно включить функцию "Детский режим", после чего настройки возрастных ограничений и пин-кода обеспечат дополнительную безопасность, предотвращая несанкционированный доступ к взрослым разделам.

Это важный шаг в направлении обеспечения безопасного и заботливого использования технологий детьми. Функция детского режима в RuStore подчеркивает важность ответственного пользования приложениями и играми, способствуя позитивному опыту и развитию детей.