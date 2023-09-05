Российская команда the Bratans анонсировала свою новую игру "Русы против ящеров", где игрокам предоставляется шанс встать на защиту Руси в образе богатырей и сразиться против ящеров

Steam — платформа, на которой часто появляются уникальные и иногда даже абсурдные игры от российских разработчиков. И вот новый представитель этой категории — игра "Русы против ящеров" от команды the Bratans.

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Весной 2023 года интернет-пользователи активно обсуждали мемы о псевдоисторическом противостоянии между древними русами и ящерами. По легенде, русы были союзниками динозавров и относились с недоверием к ящерам. События этой иронической "истории" легли в основу сюжета игры.

Пользователям Steam предложат вжиться в роли трех богатырей, задачей которых будет защитить Русь от ящеров и других мифических существ. Современный "матерый фонк во славу Перуна" добавляет игре особую изюминку и усиливает ее ироничный характер.

Для тех, кто готов бросить вызов ящерам и окунуться в атмосферу абсурдного средневековья, стоит учитывать минимальные системные требования:

ОС: Windows 7

Процессор: Intel Core i3 2.5 GHz или AMD Ryzen 5

4 ГБ оперативной памяти

Видеокарта: Nvidia GTX 970 или RX 480 с 4 ГБ и выше

DirectX 10

3 ГБ свободного места на жестком диске

Игра уже доступна для ознакомления в Steam, а начать игровое приключение игроки смогут в середине сентября 2023 года.