На выставке IFA 2023 китайская компания HiSense дебютировала с телевизором Art TV R7, созданным в партнерстве с текстильной фабрикой Solbiati

В рамках выставки IFA 2023 в Берлине китайский производитель HiSense представил свой новейший продукт — телевизор Art TV R7. Созданный в сотрудничестве с текстильной фабрикой Solbiati, он представляет собой прекрасное сочетание искусства и инноваций.

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Отличительной особенностью Art TV R7 является его дизайн: устройство создано в форме холста с пирамидальными гранями, а используемые материалы — текстиль и натуральная кожа — делают его по-настоящему уникальным в своем роде. Этот дизайн напомнил многим эстетику акустики Marshall.

Помимо впечатляющего внешнего вида, HiSense добавила функцию, благодаря которой Art TV R7 может служить не только средством просмотра контента, но и произведением искусства. В режиме сна телевизор демонстрирует произведения знаменитых художников, адаптируя яркость экрана к окружающим условиям. При этом ночью устройство автоматически переходит в полностью выключенный режим.

Помимо функции художественного экрана, Art TV R7 может служить часами, отображая крупные циферблаты во время, когда устройство не используется.

Что касается технических характеристик, известно, что устройство оснащено 55-дюймовым 4K-дисплеем. Его "сердцем" служит 4-ядерный чип Cortex-A55, дополняемый 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутренней памяти. Аудиосистема мощностью 24 Вт обеспечивает качественное звучание.

Поклонники бренда смогут приобрести Art TV R7 в Китае и Европе с 15 сентября этого года. Цена устройства пока остается в секрете.