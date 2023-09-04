Болгарский стартап Eurolan представил GGtag, умный бейджик с E-Ink-экраном

Стартап из Болгарии, Eurolan, внес инновацию в мир персональных аксессуаров, представив GGtag - умный бейджик с "бумажным" E-Ink-экраном. Устройство, размером с игральную карту и весом всего в 32 грамма, способно отображать множество типов информации, начиная от простых ФИО и заканчивая сложными цифровыми кодами.

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Особенность GGtag заключается в его 3,52-дюймовом экране, который, благодаря своему разрешению в 360x240 пикселей, демонстрирует отчетливые и четкие черно-белые изображения. С помощью интуитивного веб-интерфейса пользователи могут быстро загрузить на бейджик свои данные, а затем активировать встроенный микрофон устройства для быстрой передачи информации через специальную мелодию.

В дополнение к его уникальной технологии отображения, GGtag включает в себя микроконтроллеры RP2040 и ATtiny85, память на 2 МБ и порт USB-C для зарядки. Его аккумулятор обеспечивает непрерывную работу до 3 дней, но с добавлением стандартной батарейки CR2032, продолжительность жизни устройства может достигать нескольких месяцев.

Стартап в настоящее время собирает средства для производства GGtag на платформе краудфандинга Crowd Supply. Желающие приобрести инновационный аксессуар могут сделать предзаказ по цене 45 долларов (или 4300 рублей). Компания планирует начать поставки умных бейджиков в следующем году, если кампания по сбору средств пройдет успешно.