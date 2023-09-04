Глава Razer, Мин-Лян Тань, представил уникальную 24-каратную золотую версию игровой мыши Viper Mini, созданную по специальному заказу таинственного миллионера.

В недавнем посте в социальных сетях глава компании Razer, Мин-Лян Тань, поразил общественность, представив эксклюзивную золотую версию популярной игровой мыши Viper Mini. Этот уникальный аксессуар был создан из 24-каратного золота, делая его не только выдающимся игровым инструментом, но и предметом роскоши.

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По заявлениям главы компании, создание этой золотой красавицы было инициировано запросом от неизвестного миллионера, который хотел иметь в своей коллекции Viper Mini с золотым корпусом. Желание клиента было настолько уникальным, что Razer решила изготовить лишь один экземпляр такой мыши, и даже предоставила персонализированную коробку для нее, на которой было выгравировано имя владельца, хотя оно было замазано ради сохранения приватности.

Судя по фотографиям, золотая Viper Mini выглядит великолепно, хотя глава Razer утверждает, что камера не может передать всего блеска этого изделия. Цена устройства остается тайной, однако учитывая актуальный курс золота и исключительность данного аксессуара, можно предположить, что ее стоимость значительно превышает стандартную версию мыши, которая стоит 280 долларов.

Слухи говорят о том, что стоимость золотой мышки составляет примерно 1000 долларов, однако учитывая усилия, затраченные на создание, доставку, а также уникальный характер изделия и эксклюзивную упаковку, реальная цена может быть в разы выше.

Этот роскошный аксессуар, несомненно, стал объектом обсуждения среди любителей игр и поклонников бренда Razer, многие из которых теперь, возможно, задумываются о своих собственных эксклюзивных заказах.