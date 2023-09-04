На выставке IFA 2023 в Берлине компания LG представила Smart Cottage — инновационный умный дом, созданный из экоматериалов.

На недавно прошедшей выставке IFA 2023 в Берлине, LG поразила публику, представив концепцию будущего жилья - Smart Cottage. Этот двухэтажный мини-коттедж, полностью созданный из экоматериалов и оснащенный продвинутой техникой LG, дает представление о том, какой может быть дом завтрашнего дня.

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Smart Cottage - это не просто демонстрационный проект, это функциональное жилье, способное комфортно разместить двух человек. Все внутри — от скрытой системы кондиционирования, до умной бытовой техники — создано с учетом потребностей современного человека.

Для автономности и экологичности дом оснащен солнечными панелями, которые обеспечивают его электроэнергией. Любой избыток энергии аккумулируется в специальном хранилище, которое может служить источником энергии для зарядки электромобилей.

Безопасность жильцов обеспечивается современной системой видеонаблюдения, датчиками движения и интеллектуальными замками. А благодаря приложению LG ThinQ все устройства в доме можно контролировать с одного устройства.

Однако у такой инновационной концепции есть и свои неизвестные. LG пока не делилась информацией о стоимости такого уникального объекта, а также остаются вопросы о его надежности в экстремальных условиях.

В итоге, Smart Cottage предлагает взглянуть на будущее умных домов, где технологии служат комфорту и удобству человека, делая его жизнь проще и более гармоничной.