Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl За пост начислено вознаграждение
МГУ презентует новый суперкомпьютер: МГУ-270
Московский государственный университет представил суперкомпьютер «МГУ-270» с производительностью 400 петафлопс

реклама

Московский государственный университет (МГУ) недавно представил свое последнее достижение в области высокопроизводительных вычислений - суперкомпьютер «МГУ-270». Хотя заявленная производительность этого технологического чуда составляет впечатляющие 400 петафлопс, он все же уступает своему зарубежному конкуренту - суперкомпьютеру Aurora от Intel, показатель производительности которого превышает 2 экзафлопса.

реклама

Руководство МГУ с гордостью заявляет, что их новое технологическое творение является "одним из мощнейших в мире". Однако эти заявления вызывают вопросы, учитывая существующую разницу в мощности с американскими аналогами.

Особое внимание заслуживает тот факт, что при создании «МГУ-270» было активно использовано отечественное производство, включая узлы и компоненты. Этот подход не только демонстрирует растущие возможности российской науки и техники, но и подчеркивает стремление страны к технологической независимости.

Суперкомпьютер планируется использовать не только в учебном процессе МГУ, но и в научных исследованиях в таких областях, как медицина, химия, биология и многих других. Ожидается, что «МГУ-270» станет неоценимым инструментом для обработки больших объемов данных, анализа информации с использованием искусственного интеллекта и поддержки многочисленных исследовательских проектов.

Все инвестиции в этот проект были осуществлены на средства Правительства России, хотя конкретные суммы финансирования пока держатся в тайне.

В целом, несмотря на некоторые критические замечания, запуск «МГУ-270» является значительным шагом вперед для российской науки и образования.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Razer создала золотую игровую мышь по заказу таинственного миллионера
Болгарский стартап запускает бейджики с E-Ink-экраном
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У главы ЧВК «Вагнер» был кошелёк со 100 тыс. биткоинов
19
Представителям России, Беларуси и Ирана отозвано приглашение на Нобелевскую премию
5
Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» стали применяться истребителями-бомбардировщиками Су-34 — СМИ
4
Гагин заявил, что трёхмесячное контрнаступление ВСУ терпит неудачу
7
Клиент Amazon обнаружил, что его процессор Core i9-13900K оказался подержанным Core i9-13700K
14
Lenovo представила ноутбук Legion 9i с автономной системой жидкостного охлаждения
+
Tesla Cybertruck продемонстрировал руль необычной формы и передний багажник
+
В МО РФ рассказали о возможностях Т-80БВМ — самой современной версии легендарного танка
1
В Москве на месте будущего строительства обнаружили клад эпохи Ивана Грозного
1
Байден разочарован отсутствием Цзиньпиня на саммите G20
3
Летние Игры БРИКС как альтернатива Олимпиаде-2024
3
Redmi Note 12 Turbo стал лучшим в AnTuTu в августе в средней ценовой в категории
1
Китайский контрабандист намеревался провезти через границу 1500 процессоров и 1470 модулей памяти
1
Минобороны: ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки потеряли более 105 военных
+
Озвучена цель ночного удара ВС РФ по Украине с применением беспилотников
1
С 1 сентября английские криптовалютные биржи получили право замораживать входящие переводы
6
Видеокарты NVIDIA показывают сравнительно низкие результаты в Starfield, специалисты нашли проблему
46
В Украине заявили о переброске Challenger 2 в зону боёв – танки продолжают прятать от армии РФ
6
Новые функции в серии Pixel 8 могут вызвать у поклонников Pixel ощущение дежавю
5
Северная Корея провела военные учения с имитацией тактического ядерного удара
2

Популярные статьи

ТОП-12 мифов о твердотельных накопителях
49
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
88
Intel не может, китаец поможет - смотрю на LGA 2011
30
Игровой компьютер из магазина за 35 000р – возможно ли такое, и в чём секрет бюджетной сборки
10
Xbox Series S Carbon Black - когда жадность встречается с глупостью
17
Мой опыт использования видеокарты ARC A750
14
Покупаю на Авито сканер для фотопленок в 2023 году - казалось бы, что может пойти не так
18
Итоги гоночного уик-энда 2-3 сентября
+
Из навоза и опилок: какое сырьё использовали для производства самогона в СССР
12
Ударный вертолёт Ка-50 - техника опередившая своё время (часть 2)
+

Сейчас обсуждают

DIP48
19:16
Я смотрю, украинец от слова украсть. Ты зачем чужую фотку с автомобилем спер ?! Она же на многих сайтах. Позор тебе, вору чужих фоток ! https://www.drive2.ru/r/lada/priora_sedan/288230376151797288/
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:15
Я смотрю, украинец от слова украсть. Ты зачем чужую фотку с автомобилем спер ?! Она же на многих сайтах. Позор тебе, вору чужих фоток ! https://www.drive2.ru/r/lada/priora_sedan/288230376151797288/
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:11
Прикручивали, как раз прикручивали, начиная еще с СССР))). Москвич-400 / 401, представлял собой воссозданный на основе сохранившихся экземпляров и полученных СССР по репарациям остатков оборудования и...
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:10
А уж какие легенды ходят про "настоящее немецкое качество" Опеля))). Владельцы Опелей матом не дадут соврать))).
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Kiler
19:10
Так почему на мерседесе не прикручивали шилдик москвич ? А все что потому что не хотят свою марку вговне топить
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:09
Даже более того, немецкие бренды собирались и делались в России, все эти БМВ, Мерсы.)))
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Kiler
19:08
Нас правительства официально дурит, китайская гавной , под шильдик москвича. Боже какой же зашквар. И мы ещё говорим о суверенитете...
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:07
А ты переехавший из Неньки хохол ? Южнорусский, так бы сразу и сказал. Если, конечно, фото не спер чужое из сети.
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
DIP48
19:07
Ставят еще как ставят. И немцы ставят и американцы и англичане. Китай везде. Даже в айфоне)))
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Kiler
19:05
Пипец ты деревянный. Почему на поршень никто не ставит шильдик Лада? Даже можешь не гуглить, не найдёшь хд
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем