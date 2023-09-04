Московский государственный университет представил суперкомпьютер «МГУ-270» с производительностью 400 петафлопс

Московский государственный университет (МГУ) недавно представил свое последнее достижение в области высокопроизводительных вычислений - суперкомпьютер «МГУ-270». Хотя заявленная производительность этого технологического чуда составляет впечатляющие 400 петафлопс, он все же уступает своему зарубежному конкуренту - суперкомпьютеру Aurora от Intel, показатель производительности которого превышает 2 экзафлопса.

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Руководство МГУ с гордостью заявляет, что их новое технологическое творение является "одним из мощнейших в мире". Однако эти заявления вызывают вопросы, учитывая существующую разницу в мощности с американскими аналогами.

Особое внимание заслуживает тот факт, что при создании «МГУ-270» было активно использовано отечественное производство, включая узлы и компоненты. Этот подход не только демонстрирует растущие возможности российской науки и техники, но и подчеркивает стремление страны к технологической независимости.

Суперкомпьютер планируется использовать не только в учебном процессе МГУ, но и в научных исследованиях в таких областях, как медицина, химия, биология и многих других. Ожидается, что «МГУ-270» станет неоценимым инструментом для обработки больших объемов данных, анализа информации с использованием искусственного интеллекта и поддержки многочисленных исследовательских проектов.

Все инвестиции в этот проект были осуществлены на средства Правительства России, хотя конкретные суммы финансирования пока держатся в тайне.

В целом, несмотря на некоторые критические замечания, запуск «МГУ-270» является значительным шагом вперед для российской науки и образования.