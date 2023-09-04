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Heineken сочетает игры и прохладительные напитки в революционном ПК-холодильнике
Нидерландская пивоваренная компания Heineken представила уникальный продукт — игровой ПК с встроенным холодильником для напитков

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Heineken, известная нидерландская пивоваренная компания, представила миру нечто большее, чем просто пиво. Их новейший продукт, названный The Gaming Fridge, является уникальным сочетанием мощного игрового ПК и холодильника для напитков.

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С новинкой от Heineken теперь не нужно прерывать игровую сессию, чтобы почувствовать прохладу вашего любимого напитка. Инновационная система охлаждения компьютера настолько продвинута, что способна не только эффективно бороться с перегревом компьютерных компонентов, но и обеспечивать идеальную температуру для охлаждения до четырех бутылок напитка. 

Прозрачная дверца спереди ПК позволяет быстро оценить запасы и выбрать желаемый напиток.К сожалению, для многих геймеров и пивных энтузиастов, этот креативный продукт может оказаться недостижимой мечтой. 

Heineken создала The Gaming Fridge в партнерстве с сетью бразильских пабов и, похоже, что коммерческое производство не планируется. Однако несколько счастливчиков в Бразилии смогут завоевать один из редких экземпляров этого удивительного устройства в специальных розыгрышах.

Heineken продолжает удивлять и демонстрирует, что игры и наслаждение прохладительными напитками могут действительно сойтись в одном устройстве.

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