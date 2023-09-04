Платформа предлагает множество видеороликов, включая блогерские видео, эксклюзивные шоу, фильмы и сериалы

Ожидания поклонников видеоконтента наконец оправданы. VK Видео, после долгого тестирования и совершенствования, официально запущено для широкой аудитории. Эта платформа предоставляет многомиллионный каталог роликов: от блогерских видео и стримов до эксклюзивных шоу, фильмов и сериалов.

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Пользовательский опыт был в центре внимания команды VK Видео на протяжении всего периода бета-тестирования. Основываясь на отзывах и пожеланиях зрителей и авторов контента, были оптимизированы функциональные и рекомендательные алгоритмы.

Среди наиболее значимых обновлений – улучшенная витрина рекомендаций, усовершенствованный поиск и новый раздел "Тренды", который покажет самое актуальное и вирусное видео. Для удобства пользователей, плеер VK Видео претерпел значительные изменения. Включенные автосубтитры, функция фонового просмотра и возможность ускорения и замедления ролика делают просмотр контента максимально комфортным.

Еще одно важное обновление – это усовершенствованное управление своими подписками, а также возможность создавать папки-плейлисты для легкого доступа к любимому контенту.

VK Видео уже доступно для скачивания во всех основных магазинах приложений, и теперь каждый пользователь может наслаждаться качественным и интересным контентом в удобном и современном формате.