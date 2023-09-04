На международной выставке IFA 2023 в Берлине нидерландская компания Sensiks представила свою медитативную камеру

На недавно прошедшей международной выставке IFA 2023 в Берлине посетители получили уникальную возможность погрузиться в мир медитации с помощью новаторской камеры от нидерландской компании Sensiks. Она представила свою передовую разработку - "мультисенсорный шкаф реальности", который обещает пользователю необычный и полноценный опыт релаксации.

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Это устройство по своему дизайну напоминает телефонную будку и создано, чтобы предложить участникам полный спектр чувственных впечатлений. Пользователи, войдя внутрь, надевают AR-гарнитуру и погружаются в специально разработанный расслабляющий мир, подкрепленный изменением температуры, влажности, ветра и даже вибрациями, имитирующими разные сценарии.

Представленная камера не просто развлекательная технология. Она направлена на помощь людям в поисках моментов покоя и медитации в суетной повседневной жизни. Некоторые описывают опыт погружения в Sensiks как посещение "камеры мечты", где можно забыть обо всем на свете.

И хотя идея создания такой камеры у Sensiks не нова (первые версии были представлены пять лет назад), компания решила донести ее до широкой аудитории на IFA 2023, предоставив возможность гостям выставки испытать свое уникальное изобретение.

Этот продукт может стать следующим большим шагом в индустрии релаксации и благополучия, сочетая технологию и духовные практики в одном устройстве.