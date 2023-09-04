4 сентября 2023 года на международной автовыставке IAA Mobility в Мюнхене китайская компания Leapmotor представила свой новый внедорожник C10.

4 сентября 2023 года, на международной автовыставке IAA Mobility в Мюнхене, китайская компания Leapmotor представила свою главную новинку этого года - внедорожник C10. Автомобиль сразу же привлёк внимание своим дизайном и техническими характеристиками, которые позиционируют его в сегменте средних и крупных внедорожников.

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Для Leapmotor этот проект имеет особое значение. C10 становится первым автомобилем компании, предназначенным для мирового рынка. Впервые о машине стало известно на автовыставке в Чэнду в августе этого года. Сразу после этого события в сети начались дискуссии и предположения о том, сможет ли новый внедорожник конкурировать с уже известными игроками рынка.

Технический аспект C10 также привлекает внимание. На крыше внедорожника установлен лидар - это подчеркивает амбиции компании в сфере автономного вождения. А задние фонари сквозного типа добавляют автомобилю современности. Основой для C10 послужила новая платформа Four-Leaf Clover.

Покупатели смогут выбрать между 5- и 6-местными конфигурациями автомобиля. Ценник на новинку варьируется в диапазоне от $13 800 до $41 300 в зависимости от комплектации.

Теперь остается только дождаться первых отзывов автокритиков и узнать, удастся ли C10 утвердиться на мировом рынке и стать конкурентом для уже устоявшихся брендов.