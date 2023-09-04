Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) вынуждена одобрить заявки на спотовые биткоин-ETF после решения федерального суда в отношении заявки Grayscale.

Последний вердикт федерального суда в отношении заявки Grayscale может вынудить Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрить заявки на спотовые биткоин-ETF. В своем недавнем решении суд пришел к выводу, что регулятор проявил произвольное отношение, отклонив заявку Grayscale, при этом одобрив ранее фьючерсные биткоин-ETF.

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Аналитики из JPMorgan под руководством Николаоса Панигирцоглу высказали мнение, что отказ SEC в этом деле был "произвольным и капризным", так как они не предоставили четкого обоснования своего разного подхода к аналогичным продуктам.

Суд также указал на схожесть рисков мошенничества и манипуляций на спотовом рынке и рынке фьючерсов на биткоины. Отмечается, что оба рынка тесно связаны между собой.

Тем не менее, эксперты из JPMorgan считают, что даже если биткоин-ETF будут одобрены в США, это вряд ли кардинально изменит игру на глобальном рынке криптовалют. На международной арене такие продукты уже существуют, но пока не пользовались большим спросом среди инвесторов.