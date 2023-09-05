Huawei представила новый флагманский смартфон Mate 60 Pro с процессором Kirin 9000s. Главная интрига заключается в происхождении этого чипа.

После многомесячных слухов и ожиданий, Huawei недавно представила свой новый флагманский смартфон Mate 60 Pro. Но основным вопросом остается – откуда взялся процессор Kirin 9000s, который, по слухам, произведен по 5-7 нм технологии и конкурирует по производительности с Snapdragon 778G+.

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Главная версия, представленная порталом South China Morning Post, заключается в том, что Huawei, возможно, объединилась с китайским гигантом SMIC для производства нового чипа, несмотря на то что обе компании находятся под санкциями США. Если это подтвердится, это будет важным шагом вперед для китайской полупроводниковой промышленности, особенно в контексте продолжающихся геополитических напряжений.

Однако другой, менее вероятный сценарий предполагает, что Huawei создала собственную секретную сеть поставок для обхода американских санкций, что, если будет доказано, может стать настоящим триумфом компании в ее долгой борьбе с американскими ограничениями.

Все глаза сейчас обращены к Huawei, и многие ожидают дополнительных подробностей на следующей неделе. Независимо от того, какая версия окажется правдой, одно ясно – возвращение Huawei на рынок будет иметь значительные последствия для глобальной индустрии мобильных устройств.