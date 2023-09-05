Как выяснилось, Илон Маск «тихо» финансировал разработку Dogecoin

Согласно недавно опубликованному отрывку из новой книги Уолтера Айзексона, Маск рассматривал создание новой социальной платформы на блокчейне с интеграцией Dogecoin как основной платежной системы. После покупки Twitter за 44 миллиарда долларов в прошлом году, Маск не прекратил интересоваться миром криптовалют. Его инвестиции в Dogecoin и заявления о том, что он хочет "обновить" её, чтобы она стала "валютой Земли", продолжают вызывать обсуждения в сообществе.

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Хотя конкретная сумма инвестиций Маска остается неизвестной, его влияние на криптовалютный рынок неоспоримо. Неудивительно, что, несмотря на падение цен криптовалют, интерес к Dogecoin сохраняется. Многие эксперты и аналитики ждут, что следующий шаг Маска может опять же внести изменения в динамику рынка.