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Илон Маск тайно финансировал Dogecoin
Как выяснилось, Илон Маск «тихо» финансировал разработку Dogecoin

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 Согласно недавно опубликованному отрывку из новой книги Уолтера Айзексона, Маск рассматривал создание новой социальной платформы на блокчейне с интеграцией Dogecoin как основной платежной системы. После покупки Twitter за 44 миллиарда долларов в прошлом году, Маск не прекратил интересоваться миром криптовалют. Его инвестиции в Dogecoin и заявления о том, что он хочет "обновить" её, чтобы она стала "валютой Земли", продолжают вызывать обсуждения в сообществе. 

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Хотя конкретная сумма инвестиций Маска остается неизвестной, его влияние на криптовалютный рынок неоспоримо. Неудивительно, что, несмотря на падение цен криптовалют, интерес к Dogecoin сохраняется. Многие эксперты и аналитики ждут, что следующий шаг Маска может опять же внести изменения в динамику рынка.

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