Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl За пост начислено вознаграждение
Разработчик создал «машину пропаганды» CounterCloud на базе ChatGPT
Всего два месяца работы и затраты в размере 400 долларов в месяц, проект обрел возможность создавать материалы, которые выглядят убедительно в 90% случаев

реклама

Современные технологии позволяют создавать чрезвычайно убедительные инструменты пропаганды, и недавний проект подтверждает это. Разработчик Nea Paw, опираясь на возможности чат-бота ChatGPT, создал "CounterCloud" - систему, способную генерировать пропагандистский контент с потрясающей эффективностью. За всего два месяца работы и затраты в размере 400 долларов в месяц, проект обрел возможность создавать материалы, которые выглядят убедительно в 90% случаев.

реклама

Однако, что делает "CounterCloud" действительно уникальным, так это его возможность реагировать на различные источники информации и противоречить им, создавая свои версии событий или искажая факты. Проект может даже создавать фейковые профили журналистов, генерировать комментарии и автоматически отвечать на твиты, которые не согласуются с его "мнением".

Тем не менее, создатели проекта подчеркивают: они не планируют запускать его в интернете из-за опасности массовой дезинформации. Цель "CounterCloud" - образовательная, чтобы показать обществу возможные риски таких технологий. Этот проект является напоминанием о том, что в эру искусственного интеллекта критическое мышление важнее, чем когда-либо.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Шойгу подтвердил слова Путина о провале контрнаступления ВСУ
Россия отправит миллион тонн зерна в Турцию для переработки и бесплатной передачи в беднейшие страны
Офтальмолог Швайликова усомнилась в необходимости повязки на глазу Шольца
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У главы ЧВК «Вагнер» был кошелёк со 100 тыс. биткоинов
23
Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» стали применяться истребителями-бомбардировщиками Су-34 — СМИ
4
Клиент Amazon обнаружил, что его процессор Core i9-13900K оказался подержанным Core i9-13700K
14
Lenovo представила ноутбук Legion 9i с автономной системой жидкостного охлаждения
+
Tesla Cybertruck продемонстрировал руль необычной формы и передний багажник
+
В МО РФ рассказали о возможностях Т-80БВМ — самой современной версии легендарного танка
2
В Москве на месте будущего строительства обнаружили клад эпохи Ивана Грозного
3
Летние Игры БРИКС как альтернатива Олимпиаде-2024
3
Байден разочарован отсутствием Цзиньпиня на саммите G20
3
Redmi Note 12 Turbo стал лучшим в AnTuTu в августе в средней ценовой в категории
1
Озвучена цель ночного удара ВС РФ по Украине с применением беспилотников
1
Северная Корея провела военные учения с имитацией тактического ядерного удара
2
Новые функции в серии Pixel 8 могут вызвать у поклонников Pixel ощущение дежавю
5
В Украине заявили о переброске Challenger 2 в зону боёв – танки продолжают прятать от армии РФ
6
Huawei Mate 60 Pro поставил экспертов в тупик – Samsung и TSMC не выпускали для смартфона процессор
1
CBS: Минюст США планирует передать Украине $1 млрд. конфискованных российских активов
4
Valve забанила 90 000 аккаунтов смурфов в Dota 2 и начала блокировать их основные страницы Steam
2
Владелец «Вкусно — и точка» заявил, что McDonald’s надеется вернуться в Россию
1
Скорее всего, SMIC снабдила Huawei новыми процессорами для флагманского смартфона Mate 60 Pro
+
В ВСУ начнут мобилизовывать мужчин ограниченно пригодных к службе
4

Популярные статьи

Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
160
ТОП-12 мифов о твердотельных накопителях
50
Intel не может, китаец поможет - смотрю на LGA 2011
33
Xbox Series S Carbon Black - когда жадность встречается с глупостью
20
Игровой компьютер из магазина за 35 000р – возможно ли такое, и в чём секрет бюджетной сборки
12
Мой опыт использования видеокарты ARC A750
14
Покупаю на Авито сканер для фотопленок в 2023 году - казалось бы, что может пойти не так
18
Итоги гоночного уик-энда 2-3 сентября
1
Ударный вертолёт Ка-50 - техника опередившая своё время (часть 2)
+
Как в Китае отреагировали на планы США продать оружие Тайваню
1

Сейчас обсуждают

Федор Косырев
04:46
1.AMD Ryzen 5 5600 слишком слаб для NVIDIA GeForce RTX 4060 при разрешении экрана 1920 × 1080 пикселей для общих задач. Эта конфигурация имеет 22.3% узких мест процессора.2.AMD Ryzen 5 5600 слишком сл...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Август)
Dante1980
04:12
Вы несете полнейший бред... Свинину в Беларуси производить не выгодно из-за отсутствия кормовой базы и конкуренции с Польшей... Поэтому уклон сделан в говядину и молочку. Вопрос поднялся из-за Украины...
Лукашенко: Есть риск возникновения дефицита «шашлычка под коньячок»
nukemall
04:08
Про Арктику - малограмотный бред, ГТД на Т-80 заводится только от аккумуляторов, а те на морозе дохнут, дизель же можно прогреть автономной печкой и крутнуть пневмопихом в самые лютые морозы, главное ...
В МО РФ рассказали о возможностях Т-80БВМ — самой современной версии легендарного танка
nukemall
04:03
Проще говоря Россия не даёт США воспользоваться выгодами от украинской заварушки которая и была затеяна американцами ради того, чтобы отжать рынки с/х продукции в Азии и Африке. Да, тупорылые тарасики...
Россия отправит миллион тонн зерна в Турцию для переработки и бесплатной передачи в беднейшие страны
DIP48
04:03
Осталось только войти в НАТО частью Турции.))) И будет полный профит))).
МИД Армении: Мы сотрудничаем с НАТО в различных форматах и готовы продолжить этот процесс
DIP48
04:02
Да закурил кто то. Нельзя курить на рабочем месте.
Почему взрывается и горит украинское зерно
DIP48
03:58
Россия в I полугодии 2023г. увеличила экспорт свинины почти в 1,6 раза до 74 тыс.тонн. В Белоруссию поставлено более 20 тыс. тонн свинины, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В...
Лукашенко: Есть риск возникновения дефицита «шашлычка под коньячок»
Garthar
03:42
Ну да ну да SSD более надеждны ага. Вот только у меня до сих пор живы 3 моих диска с IDE времен 2003 года, а SSD я за 5 лет сменил 4 штуки. HDD в отличии от SDD не имеют привычки умирать внезпно и сра...
ТОП-12 мифов о жестких дисках (HDD)
devchidable
02:32
В 2016, курс на зиму были макч 1 к, а причем тут эти года вообще) Чего не 2009 тогда? :)
У главы ЧВК «Вагнер» был кошелёк со 100 тыс. биткоинов
devchidable
02:29
Ммм, ну ждем с вашей дачи, сюрпризы =)
У главы ЧВК «Вагнер» был кошелёк со 100 тыс. биткоинов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем