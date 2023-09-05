Всего два месяца работы и затраты в размере 400 долларов в месяц, проект обрел возможность создавать материалы, которые выглядят убедительно в 90% случаев

Современные технологии позволяют создавать чрезвычайно убедительные инструменты пропаганды, и недавний проект подтверждает это. Разработчик Nea Paw, опираясь на возможности чат-бота ChatGPT, создал "CounterCloud" - систему, способную генерировать пропагандистский контент с потрясающей эффективностью. За всего два месяца работы и затраты в размере 400 долларов в месяц, проект обрел возможность создавать материалы, которые выглядят убедительно в 90% случаев.

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Однако, что делает "CounterCloud" действительно уникальным, так это его возможность реагировать на различные источники информации и противоречить им, создавая свои версии событий или искажая факты. Проект может даже создавать фейковые профили журналистов, генерировать комментарии и автоматически отвечать на твиты, которые не согласуются с его "мнением".

Тем не менее, создатели проекта подчеркивают: они не планируют запускать его в интернете из-за опасности массовой дезинформации. Цель "CounterCloud" - образовательная, чтобы показать обществу возможные риски таких технологий. Этот проект является напоминанием о том, что в эру искусственного интеллекта критическое мышление важнее, чем когда-либо.