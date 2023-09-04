Глава Binance Чанпэн Чжао заявил, что DeFi-сектор имеет потенциал обогнать централизованные финансы (CeFi) в следующем забеге криптовалют





Глава крупнейшей криптобиржи Binance, Чанпэн Чжао, прогнозирует большое будущее для децентрализованных финансов (DeFi), утверждая, что они могут превзойти централизованные финансы (CeFi) на следующем бычьем рынке криптовалют. Чжао подчеркивает, что DeFi уже занимает 5-10% от общего объема CeFi и имеет потенциал расти еще больше.

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В контексте децентрализации, Чжао приветствовал недавнее решение суда в пользу Uniswap, отклонив его дело о продаже незарегистрированных ценных бумаг. Глава Binance также обратил внимание на глобальное значение криптовалют, считая их ключевыми для стран, особенно для тех, где есть актуальная потребность в крипто.

Добавляя контекст к своему взгляду на индустрию, Чжао упомянул растущий интерес к криптовалюте от стороны крупных институциональных игроков, таких как BlackRock и Fidelity Investments. Однако он также подчеркнул различия в скорости принятия криптовалют в разных странах.

В дополнение к этому, Чжао выразил свою озабоченность относительно стейблкоина USDT из-за его "черного ящика" и подтвердил планы Binance по прекращению поддержки своего стейблкоина BUSD к 2024 году.