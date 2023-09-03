В Китае, согласно решению Народного суда, криптовалюты теперь признаны законной собственностью с экономическими характеристиками

Китай решил признать криптовалюту собственностью, которая защищена законом. Эту новость объявил Народный суд Китая, который, кстати, функционирует независимо от многих других государственных структур.

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В отчете суда говорится, что криптовалюта имеет экономическую ценность, поэтому их можно рассматривать как законную собственность. Эксперты также обратили внимание на то, как улучшить законодательство в сфере криптовалют, особенно когда речь идет о конфискации цифровых активов.

Хотя в Китае торговля криптовалютой была запрещена еще в 2017 году, суды не согласились с этим и все это время считали крипту законной собственностью. И, похоже, в этом утверждении есть доля правды: по некоторым данным, примерно каждая пятая сделка на бирже Binance связана с Китаем. Это довольно много!