В августе 2023 года AnTuTu представил рейтинг бюджетных смартфонов на базе Android по производительности

Известный AnTuTu недавно представил свою ежемесячную подборку бюджетных смартфонов с лучшей производительностью.

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В августовском списке 2023 года доминировали устройства на Android. Лидером рейтинга стал Redmi Note 12 Turbo, демонстрируя впечатляющий результат в 1 148 376 баллов. Следом идет Realme GT Neo5 SE с результатом в 1 146 607 баллов. Третье место досталось китайскому производителю iQOO за модель Neo 7 SE с показателем 949 742 балла. В конце списка расположился OnePlus Ace, который сумел набрать 868 560 баллов.

Основной причиной выдающейся производительности лидеров, по-видимому, является второе поколение процессора Snapdragon 7+, которое унаследовало некоторые характеристики от более высокого класса чипов, таких как Snapdragon 8. Особенно стоит отметить внедрение ядра Cortex-X2.

Среди других устройств в рейтинге доминировали восьмиядерные чипы MediaTek, в частности модели 8100 и 8200.

Кроме рейтинга бюджетных телефонов, AnTuTu также высветил лидеров среди флагманских моделей. Здесь заслуженное первое место занял OnePlus Ace 2 Pro, превзойдя остальных с результатом в 1 648 735 баллов.