Стало известно о выпуске нового велосипеда Izzo Uncaged 11 от немецкой компании YT Industries

Поклонники горного велосипеда и профессионалы мира двухколёсного транспорта, обратили внимание, что немецкая компания YT Industries анонсировала свою новую модель велосипеда Izzo Uncaged 11, который обещает переопределить понятие качества и производительности.

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Ключевыми особенностями этой модели являются высококачественные компоненты подвески: передняя вилка от Öhlins RXF36 m.2 с ходом 140 мм и задний амортизатор Öhlins TTX1 air с ходом 130 мм, что обеспечивает максимальный комфорт при езде по различным типам дорог и тропинок.

Для быстрой и плавной смены скоростей велосипед оснащен 12-скоростной системой переключения SRAM GX Eagle. Надежные тормоза SRAM G2 RSC гарантируют безопасность и контроль даже при экстремальных скоростях.

Одним из инновационных решений является использование технологии флип-чип. Эта система позволяет велосипедисту индивидуально настраивать геометрию рамы в зависимости от предпочтений стиля езды и условий трассы. Учитывая активное использование велосипеда в разных погодных условиях, YT Industries обеспечила максимальную защиту от воды и грязи благодаря двойному уплотнению подшипников и дополнительному уплотнению всех вращающихся элементов.

Для тех, кто любит длительные прогулки, Izzo Uncaged 11 предлагает встроенные отсеки для контейнеров с водой Thirstmaster 5000 (835 мл) и 4000 (600 мл).

Модель доступна в пяти размерах для велосипедистов с разным ростом (от 156 до 204 см). Несмотря на множество функций и особенностей, вес велосипеда составляет всего 13,95 кг. Покупателям предоставляется 5-летняя гарантия, что подтверждает высокое качество продукта. Цена этого технологического чуда - 5299 евро.