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Анонсирован мини-LED-телевизор TCL с квантовыми точками
На выставке IFA 2023 в Берлине компания TCL представила 98-дюймовый 4K телевизор QD-mini X955. Это первый телевизор с QD-мини-LED-технологией, обладающий 5000 зонами затемнения и пиковой яркостью 5000 нит.

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На недавно прошедшей 62-ой Международной выставке потребительской электроники IFA 2023 в Берлине, TCL представила свой инновационный 98-дюймовый 4K телевизор QD-mini X955. Эта модель является первой в мире QD-мини-LED-технологии с впечатляющими 5000 зонами затемнения и пиковой яркостью в 5000 нит.

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По заявлениям TCL, новый X955 значительно превосходит предыдущие модели, обеспечивая ярчайший и более насыщенный образ. В частности, устройство предлагает увеличение яркости на 27,5%, расширенные углы фокусировки на 33% и улучшенное управление светом на 210%.

Телевизор также выделяется своей технологией квантовых точек, покрывающей 98% цветовой гаммы DCI-P3 и возможностью отображения более миллиарда оттенков. При этом срок службы устройства оценен в 100 000 часов.

Хотя стоимость новинки от TCL пока не была оглашена, эксперты считают, что учитывая технические характеристики и релизы конкурентов, таких как Samsung и Sony, телевизор TCL будет предложен по более доступной цене.

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