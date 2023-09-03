OnePlus работает над новым планшетом Pad Go. Эксперты предполагают, что устройство будет менее производительным по сравнению с предыдущей моделью

По данным известного инсайдера OneNormalUsername, компания OnePlus активно работает над новым планшетом под названием OnePlus Pad Go. Подтверждением служит факт регистрации данного устройства в Бюро индийских стандартов (BIS).

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Согласно информации из базы BIS, модели OP2304 и OP2305, скорее всего, представляют собой различные версии планшета - одна для Wi-Fi, а другая для сотовой связи.

Пока нет четкой информации о характеристиках нового гаджета, но среди экспертов преобладает мнение, что он будет менее производительным, чем уже известный OnePlus Pad. По слухам, предыдущая модель была оснащена 11,61-дюймовым экраном с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц, мощным процессором Dimensity 9000, а также аккумулятором на 9,510mAh.

Существует версия, что OnePlus Pad Go может стать международной версией модели Pad Air 2, которая, возможно, будет предназначена исключительно для китайских пользователей. Ожидается, что компания поделится подробностями о новом устройстве в ближайшие месяцы.