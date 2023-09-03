Начиная с 1 сентября, владельцы видеокарт Intel Arc, оплатившие 100 долларов за ранний доступ к игре Starfield, столкнулись с проблемами её запуска

С момента начала раннего доступа к ожидаемой игре Starfield 1 сентября владельцы видеокарт Intel Arc оказались перед неприятной ситуацией. Несмотря на то, что они уплатили 100 долларов за возможность раннего доступа, запустить игру у них не выходит.

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После попыток запуска премиального издания Starfield многие пользователи столкнулись с проблемами. Игра не запускается в течение длительного времени, при этом потребляя огромное количество памяти. Также встречаются моменты с аномалиями в графике и тексте, и даже если игра стартует, она завершается через короткое время.

Компания Intel уже признала эти проблемы и активно работает над их решением, однако официальное обновление, вероятно, будет выпущено только к следующей неделе.

Сеть уже заполонили разочарованные комментарии от игроков, которые ожидали погрузиться в мир Starfield после оплаты доступа. Пока что официальная дата полноценного запуска игры на всех платформах остается 6 сентября.