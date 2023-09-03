Компания Chieftec готовится представить новый компактный корпус BX-Mesh из серии UNI

Chieftec готовится порадовать своих пользователей новинкой — компактным корпусом BX-Mesh из серии UNI, который призван обеспечить оптимальное охлаждение и эффективность работы компонентов. Согласно информации, размещенной на ресурсе Hartware, этот корпус представляет собой улучшенную версию популярной модели BX-10B-OP и приносит с собой интересные обновления.

реклама

В отличие от своего предшественника, BX-Mesh обладает сетчатой боковой панелью, заменяя стекло, что способствует более эффективному обмену воздуха и улучшению терморегуляции внутри корпуса. Основанная на форм-факторе Mini-Tower, новая модель также сочетает стильный и сдержанный дизайн с высокой функциональностью. Материалом для корпуса служит прочная сталь толщиной 0,6 мм, обеспечивая надежную защиту компонентов.

Размеры корпуса составляют 415x204x340 мм (с учетом высоты 15 мм ножек), делая его компактным и практичным для разнообразных пространств.

Особое внимание уделяется системе охлаждения. На передней панели корпуса есть возможность установить до трех 120-мм или двух 140-мм вентиляторов (140 мм — только для плат формата ITX). Верхняя панель предоставляет место для радиатора размером 240 мм или для пары вентиляторов диаметром 120/140 мм. На задней панели предусмотрено место для одного 120-мм вентилятора, который уже включен в комплект поставки. Дополнительно, на нижней панели имеются вентиляционные отверстия, оборудованные сеткой для лучшей циркуляции воздуха.

Внутреннее пространство корпуса позволяет разместить до четырех накопителей (1x3,5/2,5+3x2,5), видеокарты длиной до 300 или 380 мм (в зависимости от длины блока питания, который не должен превышать 180 мм), а также поддерживается высокий кулер процессора высотой до 165 мм.

Корпус также оборудован передними портами: USB 3.2 Gen1 Type-A и USB 3.2 Gen1 Type-C, что обеспечивает удобство подключения периферийных устройств.

Безусловно, новый корпус BX-Mesh представляет собой обновление, которое уделяет внимание как дизайну, так и функциональности. Стоимость пока не уточнена, но ожидается, что корпус Chieftec появится в продаже в сентябре.