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Lenovo представила ноутбук Legion 9i с автономной системой жидкостного охлаждения
Lenovo представляет Legion 9i, первый в мире игровой ноутбук с искусственным интеллектом и встроенной системой жидкостного охлаждения

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В индустрии высоких технологий Lenovo стоит на первом месте по инновациям, а их последний ноутбук Legion 9i, это живое подтверждение. С уникальной автономной системой жидкостного охлаждения, которая устанавливает новые стандарты в мире портативных устройств, этот ноутбук предназначен для тех, кто не готов идти на компромиссы в погоне за мощностью.

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За впечатляющей производительностью Legion 9i стоят серьезные комплектующие: чип Intel Core i9-13980HX и графика NVIDIA GeForce RTX 4090. С оперативной памятью до 64 ГБ DDR5 и гигантским накопителем на 2 ТБ, пользователи получат беспрецедентную скорость и место для хранения.

С экраном, предлагающим разрешение 3.2K и частоту обновления в 165 Гц, игры и видео оживают перед глазами. Встроенная система охлаждения, созданная при участии специалистов Cooler Master, обеспечивает стабильную работу даже при самых интенсивных задачах.

Lenovo также включила ряд усовершенствованных функций и инструментов для оптимизации работы, делая Legion 9i настоящим технологическим конструктором. Мощный аккумулятор обеспечивает продолжительную автономную работу, а европейские потребители смогут оценить все его преимущества уже этой осенью, готовясь выложить за устройство 4499 Евро.

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