Словакия поднимет вопрос о запрете импорта зерна с Украины на совете ЕС

Министр сельского хозяйства Словакии, Йозеф Биреш, активно поднимет на обсуждение на ближайшем заседании совета Европейского союза по сельскому хозяйству и рыболовству вопрос о продлении запрета на импорт зерна с Украины. Заседание запланировано на 4 сентября, и этот вопрос станет одним из ключевых в повестке дня.

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Ситуация связана с истекающим сроком действия запрета, введенного ранее Европейской комиссией. Глава словацкого парламента, Борис Коллар, выразил беспокойство о последствиях прекращения импорта зерна с Украины и призвал к его продлению. Он подчеркнул, что для сельскохозяйственных предприятий это может стать катастрофическим развитием событий.

Словакия объединяется с другими странами, включая Польшу, Болгарию, Венгрию и Румынию, в стремлении продлить запрет на импорт зерновых культур с Украины. Недавние меры Европейской комиссии направленные на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, и вступили в силу в начале мая, продлены до 15 сентября.

Возникшая ситуация вызвала разногласия и напряженность между странами. Украина выразила свое недовольство такими ограничениями и призвала Европейскую комиссию найти сбалансированное решение. Словакия планирует активно участвовать в обсуждении данной проблемы на международном уровне, выявляя оптимальные пути решения, учитывая интересы всех сторон.