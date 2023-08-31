Компания AMD опубликовала исходный код технологии AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV).

Новость, которая привлекает внимание IT-сообщества: компания AMD предоставила доступ к исходному коду своей передовой технологии Secure Encrypted Virtualization (SEV). Эта инновационная разработка имеет решающее значение для обеспечения безопасности конфиденциальных вычислений на базе процессоров AMD EPYC.

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Технология SEV, являющаяся краеугольным камнем для многих провайдеров облачных вычислений, включая Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure и Oracle (OCI), обеспечивает виртуальные машины высшего уровня безопасности. Благодаря SEV, данные клиентов надежно защищены в виртуальных средах.

Решение AMD опубликовать исходный код SEV придает этому процессу дополнительную прозрачность и обеспечивает возможность для специалистов и разработчиков более глубоко изучить и доработать технологию. Марк Пейпермастер, исполнительный вице-президент и главный технический директор AMD, подчеркнул важность развития современных функций безопасности и поддержания передовой роли в области конфиденциальных вычислений.

Экосистема облачных вычислений уже интегрировала поддержку SEV в свои платформы. Amazon Web Services предлагает конфиденциальные вычисления на базе процессоров EPYC с технологией SEV-SNP в экземплярах EC2 M6a, C6a и R6a. Google Cloud использует конфиденциальные пространства, обеспечивая высокий уровень безопасности данных.

Microsoft Azure также интегрирует процессоры EPYC для разных служб конфиденциальных вычислений. Исходный код SEV доступен на платформе GitHub. Этот код соответствует прошивке, используемой в процессорах AMD EPYC 9004 «Genoa», обеспечивая высокий уровень соответствия и надежности для современных решений в области кибербезопасности и облачных вычислений.



