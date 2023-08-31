Администрация сайта онлайн-калькулятора Keisan от Casio сообщила о закрытии англоязычной версии с 20 сентября 2023 года

Сообщество вокруг онлайн-калькулятора Keisan от Casio было потрясено объявлением администрации о закрытии англоязычной версии проекта, запланированного на 20 сентября 2023 года. Важное место в онлайн-ресурсах аналитики и популярных калькуляторов, предоставляемых с 2009 года, уходит в прошлое.

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Команда проекта выразила благодарность всем пользователям за года использования и пользования услугами англоязычной платформы Keisan (keisan.casio.com). В своем объявлении, они подчеркнули важность этого шага и надежду на понимание со стороны сообщества.

За долгие годы функционирования Keisan стал незаменимым инструментом для разнообразных областей – от повседневных расчетов до научных исследований. Бизнес-сфера, образование и научное сообщество находили в Keisan надежного партнера. Однако, события меняются, и онлайн-ресурсы также претерпевают эволюцию.

Важно подчеркнуть, что японская версия Keisan по-прежнему останется доступной для пользователей исходного адреса keisan.casio.jp. Это своего рода сохранение наследия для японского сообщества, позволяя им продолжить использование этого полезного инструмента.

Закрытие англоязычной версии Keisan означает не только конец эры для этой платформы, но также подчеркивает важность изменений и адаптацию к новым реалиям онлайн-мира.