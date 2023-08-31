Apple начала приём заявок от белых хакеров в программу iPhone Security Research Device Program 2024

В своих последних новостях о безопасности, Apple запустила программу iPhone Security Research Device Program (SRDP) 2024 года и приглашает специалистов по информационной безопасности подать заявки на участие. Те, кто пройдет отбор, получат возможность тестировать специализированные модели iPhone на предмет уязвимостей до конца октября.

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С момента старта программы в 2019 году эксперты-хакеры обнаружили и помогли устранить свыше 130 уязвимостей в продуктах Apple, благодаря чему были внедрены передовые методы защиты в устройства на базе iOS.

В рамках SRDP 2024, избранным участникам будет предоставлен iPhone 14 Pro с модификациями на уровне аппаратного и программного обеспечения. Это даст возможность участникам адаптировать и отключать различные системы безопасности iOS для более глубокого анализа устройства.

Количество модифицированных устройств ограничено, и они будут выданы профессионалам, имеющим опыт работы не только с iOS, но и с другими платформами. Дополнительно некоторые учебные заведения США получат доступ к этим устройствам в качестве учебных материалов для студентов, специализирующихся в области IT и безопасности.