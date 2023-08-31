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Google внедряет скрытые водяные знаки для ИИ-созданных изображений
Компания Google представила инновационную систему, которая позволяет скрыть водяные знаки на рисунках, что создал ИИ, сохраняя их первоначальный вид

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В последних новостях из технологического мира, Google анонсировала свою новую технологию SynthID, разработанную с целью добавления "невидимых" водяных знаков на изображения, произведенные с помощью искусственного интеллекта.

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Внедренные в изображения знаки, несмотря на свою скрытность для человеческого глаза, легко распознаются соответствующими системами. Google, однако, предпочитает держать в секрете механизмы работы этой технологии, возможно, стремясь защитить ее от потенциальных угроз.

Как уточнили в Google, данная технология была разработана их дочерней компанией, лабораторией -  DeepMind. Суть ее заключается в том, чтобы интегрировать водяной знак на уровне пикселей, что позволяет сохранить общую целостность и качество изображения.

Помимо сохранения качества, SynthID также был разработан так, чтобы знак оставался на изображении даже после различных изменений, таких как коррекция цвета или переформатирование.

Тем не менее, в DeepMind подчеркнули, что, несмотря на инновационность SynthID, он не является абсолютной защитой от редактирования изображений. Вместо этого он предлагает новый уровень технической защиты, который может помочь предприятиям более ответственно относиться к контенту, созданному искусственным интеллектом.

Следует отметить, что Google не одинока в стремлении маркировать ИИ-созданный контент: крупные игроки, такие как OpenAI, Microsoft и Amazon, также активно исследуют данное направление.

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