Совместная работа ФАС России и крупнейшего ритейлера DNS привела к соглашению, в котором магазин ограничивает цены на 100 социально значимых популярных товаров и не повышает цену на них до конца октября этого года.

В результате взаимодействия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и крупного ритейлера DNS достигнуто решение о фиксации цен на сто товаров, признанных социально значимыми. С 29 августа и до конца октября текущего года цены на определенные товары в DNS не будут изменяться.

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Основное внимание уделено электронике и бытовой технике. В ассортименте, цены на который были зафиксированы, нашлись телевизоры, стиральные машины, холодильники, мелкая бытовая техника и множество других товаров. Интересно отметить, что в каждой категории заявлены не только товары собственного бренда DNS, но и изделия других популярных производителей.

Покупатели смогут воспользоваться предложением в 1170 магазинах DNS на территории всей страны. Если акция покажет свою эффективность, есть шанс на её повторение в будущем.

Полный список товаров с зафиксированными ценами доступен на официальном сайте DNS. Это решение поможет контролировать рост цен на важные для потребителей товары.