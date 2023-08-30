Представители Pinterest рассказали, как внедрение языка программирования Elixir экономит компании $2 млн в год на затратах на серверы

Pinterest опубликовал информацию о том, как внедрение языка программирования Elixir позволило сэкономить компании $2 млн ежегодно на затратах на серверы. Этот выбор был сделан с целью обеспечения массового и эффективного обслуживания инструментов и мониторинга производительности.

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Стив Коэн, инженер-программист, который активно участвовал в раннем внедрении Elixir в Pinterest, рассказал, что выбор пал на этот язык благодаря его простому синтаксису и способности эффективно использовать серверные ресурсы. Он подчеркнул, что сочетание дружественного синтаксиса Elixir, мощных функций метапрограммирования и модели актора стало ключевыми факторами.

В начале внедрения количество серверов в Pinterest составляло около 1400, но благодаря Elixir это число было уменьшено на 95%. Например, система, которая ранее работала на 200 серверах Python, сейчас функционирует на всего лишь четырех серверах Elixir. При этом не только улучшилась производительность и надежность, но и заметно уменьшилось время отклика, а также количество ошибок.

Интересно, что система уведомлений, предварительно работавшая на Java и требовавшая 30 экземпляров c32.xl, после перехода на Elixir функционирует на 15 серверах. Вместе с уменьшением серверов значительно выросла и эффективность работы.

Elixir представляет собой динамический функциональный язык программирования, способный создавать масштабируемые и управляемые приложения. Он базируется на платформе Erlang. На протяжении 2022 года Elixir остается во второй половине рейтинга языков программирования, составленного компанией TIOBE Software.