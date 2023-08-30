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Исследование показало, что на срок службы аккумуляторов Tesla не влияет частая быстрая зарядка
Согласно новому обширному исследованию, деградация аккумуляторов Tesla не ускоряется частыми быстрыми зарядками, как считалось ранее

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Последние исследования уверяют, что популярное мнение о вреде частой быстрой зарядки для аккумуляторов Tesla не соответствует действительности. Корпорация Тесла долгое время предостерегала от этой практики, однако недавнее обширное исследование опровергло этот стереотип.

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Этот результат стал особенно значимым, учитывая, что Тесла – один из самых известных брендов в мире электромобилей. По новым данным, аккумуляторы электромобилей Тесла теряют лишь около 12% емкости после проезда 200 000 миль.

Компания Recurrent, которая имеет доступ к информации о более чем 12 500 автомобилях Tesla в США через свой программный сервис, провела анализ и подтвердила, что разницы в деградации батареи между частой и редкой быстрой зарядкой почти нет.

Примечательно, что Recurrent уделили внимание экстремальным случаям специально. Для сравнения, они выбрали автомобили, которые заряжаются быстро более 90% времени, и сравнили их с теми, которые редко используют быструю зарядку. Предыдущие предположения о том, что быстрая зарядка может негативно повлиять на аккумуляторы, больше не подтверждаются.

Тесла не утверждает, что частая быстрая зарядка влияет на долговечность аккумуляторов, однако указывает на потенциальное снижение пиковой скорости зарядки.Следует отметить, что вредные условия, такие как сильная жара и холод, также могут оказывать негативное воздействие на аккумуляторы любых автомобилей, будь то электрические или с двигателями внутреннего сгорания. 

Таким образом, новые данные проливают свет на эффективное использование быстрой зарядки у электромобилей Tesla и помогают развеять мифы о ее вреде.

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