Корейские исследователи разработали робота, который может самоуничтожиться и не оставлять никаких следов, кроме маслянистой лужи

Корейские ученые представили инновационную технологию создания мягких роботов, способных автоматически разлагаться до состояния маслянистой лужи. Проект Dolby Laboratories занял два года разработки, чтобы сделать материалы достаточно прочными для функционирующих роботов, но при этом способными разлагаться при воздействии определенных веществ.

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Эти революционные мягкие роботы могут быть использованы в разнообразных сценариях, таких как миссии разведки, наблюдения и поиска в опасных зонах.

Аспирант Сеульского национального университета, Мин-Ха О, поделился: «Мы разработали высокодеформируемого робота, который может полностью разлагаться. Мы продемонстрировали его потенциал в сценарии разведки, где он разлагается под воздействием ультрафиолетового излучения».

Сравнительно обычные мягкие роботы с термореактивным силиконовым эластомером не имеют способности к саморазложению, так как их материал устойчив к теплу и кислотам. В данной исследовательской работе корейские специалисты применили специальное вещество на основе силикона, выделяющее ионы фтора при воздействии ультрафиолета.

С помощью встроенных УФ-светодиодов, операторы могут начать нагревание материала, что приводит к быстрому разложению робота. Этот процесс занимает менее двух часов, оставляя после себя только маслянистую жидкость.

Эта инновация имеет потенциал для широкого спектра применений - от военных исследований до спасательных операций. Корейская команда ученых продемонстрирует свою технологию на международной выставке IFA в Берлине, а первые коммерческие применения ожидаются на телевизорах TCL в 2024 году.