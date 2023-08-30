Dolby Laboratories анонсировала технологию Atmos FlexConnect, позволяющую располагать дополнительные беспроводные колонки в любом месте комнаты

Dolby Laboratories представила инновационную технологию Atmos FlexConnect, предназначенную для решения проблемы несовершенного размещения динамиков в помещении. Эта технология позволяет размещать дополнительные беспроводные колонки в любом уголке комнаты, а затем автоматически настраивает звук, чтобы идеально соответствовать структуре помещения. С первым появлением этой инновации можно будет ознакомиться на телевизорах TCL в 2024 году.

реклама

Обычные звуковые системы заставляют нас подстраиваться под их требования, диктуя условия расстановки акустической техники. Однако не всегда можно легко адаптировать помещение под систему, особенно если речь идет о небольших комнатах или ограниченных возможностях для размещения колонок. В ответ на это Dolby разработала технологию Atmos FlexConnect.

Dolby Atmos FlexConnect позволяет размещать до двух беспроводных колонок в любой точке комнаты. После этого система автоматически анализирует их расположение и настраивает звучание под конкретное пространство, обеспечивая непревзойденное звуковое воспроизведение Dolby Atmos.

Эта инновация позволяет создать качественное звуковое пространство в доме, не прибегая к сложным изменениям в интерьере. Больше не нужно менять расстановку мебели или заниматься проводкой, чтобы наслаждаться качественным аудио. Система Atmos FlexConnect сделает все настройки автоматически, не зависимо от размеров комнаты или ее конфигурации.

Первый показ технологии запланирован на международной выставке бытовой электроники IFA в Берлине в начале сентября. С 2024 года телевизоры компании TCL станут первыми устройствами, оснащенными технологией Atmos FlexConnect, предоставляя пользователям уникальное и интуитивно понятное звуковое восприятие.