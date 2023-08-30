Представленная зарядная станция Swift от iBlockCube из Гонконга - идеальное решение для путешественников

Идеальное решение для путешетвенников: представлена инновационная зарядная станция Swift, разработанная стартапом iBlockCube из Гонконга. Это устройство обещает избавить путешественников от необходимости таскать с собой множество переходников для разных типов розеток, предоставляя универсальное решение для зарядки гаджетов в почти 150 странах мира. Swift имеет внушительную способность заряжать до 6 устройств одновременно, а общая мощность зарядки составляет 120 Вт, благодаря применению передовых транзисторов GaN третьего поколения.

реклама

Зарядная станция Swift обладает компактными размерами (75х58х52 мм) и умело спроектированным корпусом. Входные розетки (US, UK, EU, AU) удобно выдвигаются снизу корпуса, тогда как сверху размещена универсальная выходная розетка для подключения дополнительных устройств. Для обеспечения безопасности используется сменный плавкий предохранитель на 10 A.

Swift работает от широкого диапазона напряжения AC 100-240 В при частоте 50/60 Гц. На выходе этой удивительной станции находятся четыре разъема для быстрой зарядки QC, включая 4 шт. Type С (два из которых поддерживают протокол PD 3.0 на 100 Вт) и 1 шт. USB-A.

Цена на Swift Travel Adapter 120 W для спонсоров краудфандинговой платформы составляет приблизительно 5825 рублей, а розничная стоимость составляет 64 доллара США. Заказы уже начали отправляться клиентам по всему миру, и в комплекте к ним идет руководство пользователя и сменный предохранитель.