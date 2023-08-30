Грузовые карго велосипеды используют не только для доставки грузов по узким улочкам, но и часто для перевозки детей в садик или школу

Необычный карго электробайк Raleigh Stride 3 вышел на свет, и это больше похоже на мини-автобус, чем на обычный велосипед. Разработанный известным британским брендом велосипедов, он призван удовлетворить потребности как для грузовых перевозок, так и для комфортной доставки детей в сады и школы, став экологической альтернативой автомобилю. Главной особенностью Stride 3 является его передний отсек, который способен вместить до четырех детей или вес до 100 кг.

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Сущность этой модели заключается в его конструкции: стальная рама, пара передних колес диаметром 20 дюймов и заднее приводное колесо диаметром 26 дюймов. Габариты велосипеда составляют 258 x 78 x 110 см, а его масса - до 75 кг в зависимости от установленных багажных аксессуаров.

Передний багажник выполнен из алюминиевых труб и дополнительно защищен вставкой из вспененного материала EPP. Его функциональность расширяется с помощью дополнительных аксессуаров, таких как защитная крыша от дождя, детские сиденья с ремнями безопасности и крепления для грузов. Задний багажник может вместить дополнительные 25 кг груза.

Сердце этого электробайка - центральный мотор Bosch Performance CX Cargo BES3 мощностью 250 Вт и 85 Нм крутящего момента. Его работу поддерживает цепная передача и коробка передач Enviolo Cargo hub. Питание мотора осуществляет аккумулятор Bosch PowerPack 525 Втч, обеспечивающий запас хода в 64 км на одной зарядке. Максимальная скорость составляет типовые 25 км/ч, а полная зарядка аккумулятора с зарядным устройством Bosch 4 A занимает 5 часов.

Транспортное средство оснащено гидравлическими дисковыми тормозами от компании Tektro. Цена на Raleigh Stride 3 приближается к 5900 долларов США, а доступен он в черно-желтом цвете, с одним размером рамы.