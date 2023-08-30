Компанию Twitter, которой управляет Илон Маск, ожидают более 2200 арбитражных дел от бывших сотрудников, согласно недавнему судебному заявлению.

Популярная платформа, ранее известная как Twitter, оказалась на распутье: она столкнулась с необычным наплывом арбитражных исков. Более 2200 исковых заявлений подали бывшие сотрудники компании, судя по недавнему заявлению в суде. Этот поток следует за предыдущим всплеском из 200 исков в январе текущего года, и, по всей видимости, намечается еще 2000 исков. Подобные факты были зафиксированы в официальных документах.

реклама

Механизм арбитража — это своего рода способ урегулирования споров, при котором независимый посредник помогает сторонам найти общий язык в конфиденциальной обстановке, обходя судебные заседания. Текущее направление арбитражных исков остается пока неясным, но если следовать общим трендам, то они, вероятно, касаются вопросов выплаты компенсаций за неиспользованные выходные.

Интересно отметить, что после того, как управление платформой Twitter перешло к Илону Маску, началась интенсивная перестройка состава сотрудников, что стало залогом для последующего потока судебных исков со стороны уволенных работников. В их числе было множество заявлений о том, что компания не выплатила им обещанные денежные компенсации за неиспользованные отпуска.

Углубившись в ситуацию, становится ясно, что только на сборы за рассмотрение арбитражных дел через внешние арбитражные органы может быть потрачено не менее 3,5 миллиона долларов. Это число- далеко не предел, так как дополнительно будут нести расходы на адвокатские услуги и другие судебные издержки. Следует отметить, что конкретное количество арбитражных исков стало известным благодаря запросу на обязательное арбитражное разбирательство, поданному в окружной суд округа Делавэр от имени бывшего сотрудника Twitter по имени Крис Вудфилд.

Техника частного арбитража, часто применяемая компаниями для разрешения споров, позволяет делать это конфиденциально и существенно экономить на судебных расходах. Такой подход используется в случае согласия сторон на рассмотрение дела в арбитраже, как это, например, осуществлено в Tesla, где было решено разрешать споры в области сексуальных домогательств и расовой дискриминации.