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Илон Маск получил разрешение на криптоторговлю в X (Twitter)
X (ранее Twitter) получила лицензию, необходимую для предоставления криптовалютных платежей и торговых услуг в США

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Илон Маск, глава компании X (ранее известной как Twitter), получил разрешение на осуществление криптоторговли в Соединенных Штатах. Официально подтверждено, что 28 августа X была удостоена лицензии Rhode Island Currency Transmitter License, необходимой для оказания услуг, связанных с цифровыми активами, от имени пользователей.

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Этот шаг является важным для стратегии развития X в качестве криптовалютной платформы. Ранее компания уже предприняла несколько шагов в направлении интеграции криптовалют. Например, была добавлена функция чаевых в биткоинах, а также возможность использования невзаимозаменяемых токенов (NFT) в качестве изображений профиля.

Этот новый этап в развитии X приближает платформу к цели - позволить своим пользователям отправлять, получать и хранить криптовалюту непосредственно на платформе. Это может иметь существенное влияние на криптоиндустрию, облегчив использование криптовалюты в повседневных финансовых операциях.

В настоящее время конкретные детали функциональности криптовалютных платежей на платформе X остаются неизвестными. Тем не менее, получение данной лицензии созидательно влияет на будущее развитие криптовалюты на данной платформе.

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