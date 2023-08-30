Новинка оборудована уникальными оптическими переключателями Razer, гарантирующими мгновенную реакцию, и оснащена кнопками для полного контроля направлений

Razer представила аркадный контроллер Razer Kitsune с оптическими переключателями, предназначенный для фанатов файтингов. Новинка, которая стала первым аркадным решением компании, оборудована уникальными оптическими переключателями Razer, обеспечивающими мгновенную реакцию, а также разнообразием кнопок, предотвращающими нежелательные нажатия.

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Вместо традиционного аркадного джойстика, Razer Kitsune оснащен четырьмя кнопками, обеспечивающими полный контроль направлений. Контроллер обладает защитной застежкой кабеля, которая предотвращает случайное отсоединение, а также функцией блокировки неиспользуемых кнопок, что сделает его привлекательным для профессиональных игроков.

Основу освещения устройства составляет технология Razer Chroma RGB, добавляя визуальную динамику. Оптические переключатели Razer Low Profile обеспечивают высокую точность и скорость реакции.

Кроме стандартной версии, Razer представила две дополнительные версии контроллера, посвященные персонажам из Street Fighter — Кэмми и Чан-Ли. Компания также обещает предоставить пользовательский шаблон для лицевой панели, позволяя владельцам создавать уникальный дизайн устройства.

Razer подчеркивает компактность контроллера Razer Kitsune, который легко брать с собой — от турниров до домашних встреч с друзьями.

Аркадный контроллер Razer Kitsune уже доступен для приобретения по цене $300. Устройство совместимо с ПК и PlayStation 5, предоставляя геймерам возможность погрузиться в мир файтингов с высокой скоростью реакции и контроля.