Компания Samsung рассказала о том, что вскоре выпустит твердотельный накопитель 990 Pro объёмом 4 ТБ.

Samsung готовит к выпуску новую модель твердотельного накопителя 990 Pro на 4 ТБ, которая ожидается на прилавках уже в эту осень. Это заметное дополнение к линейке 990 Pro, представленной прошлым годом, состоящей из версий на 1 ТБ и 2 ТБ. Отсутствие модели на 4 ТБ вызвало интерес со стороны пользователей, и в ответ на их ожидания компания Samsung приняла решение предложить новый накопитель.

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990 Pro оснащается интерфейсом PCIe 4.0 x4 и обладает высокой производительностью. Этот твердотельный накопитель способен обеспечивать последовательное чтение до 7450 МБ/с и запись до 6900 МБ/с. В случайных операциях скорость достигает впечатляющих 1 400 000 IOPS при чтении и 1 550 000 IOPS при записи. Такие характеристики делают его конкурентоспособным на рынке SSD.

Интересно, что 4-ТБ модель будет представлена в двух вариантах: с графеновым теплоотводом для лучшей совместимости с ноутбуками и с алюминиевым радиатором для стабильной работы в условиях высоких нагрузок.

В настоящее время производитель не раскрыл официальную цену на 4-ТБ версию 990 Pro, но она ожидается в рамках рыночных тенденций. Учитывая стоимость 2-ТБ модели, можно предположить, что цена на 4-ТБ версию будет в пределах 299-399$. Покупатели также получат пятилетнюю ограниченную гарантию и ресурс записи в 2400 терабайт (TBW).

Такое расширение ассортимента SSD от Samsung позволит пользователям наслаждаться большим объемом памяти для хранения данных, что актуально для широкого круга задач, начиная от игр и видео до 3D-монтажа и других творческих проектов. Новая модель 990 Pro на 4 ТБ станет доступна уже в ближайшем будущем, подарив пользователям еще больше вариантов.