Группа М.Видео-Эльдорадо зафиксировала увеличение спроса на российское программное обеспечение, ноутбуки и другие гаджеты в преддверии начала нового учебного года

Группа компаний "М.Видео-Эльдорадо" официально подтвердила рост интереса к отечественному программному обеспечению, ноутбукам и другим гаджетам перед началом нового учебного года. По данным анализа, спрос на антивирусы, операционные системы и офисные программы, разработанные в России, в июле-августе 2023 года, вырос более чем вдвое по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Оживленный интерес к ноутбукам также привел к увеличению спроса на эти устройства на четверть по сравнению с предыдущим годом, превысив показатели 2021 года.

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Положительная тенденция проявилась также в других категориях товаров, неотъемлемых для обучения, коммуникации и развлечений, которые стали непременной частью покупок российских потребителей в преддверии Дня знаний. Среди них смартфоны, смарт-колонки, планшеты, ПК, периферийные устройства и многое другое.

Аналитические данные свидетельствуют о том, что за последние два месяца российские потребители приобрели более трети отечественных цифровых продуктов от общего объема продаж за текущий год. В августе наблюдался высокий спрос на популярные продукты, такие как пакет офисных приложений "Р7-Офис", операционные системы Uncom OS Home и РЕД ОС. Антивирусные продукты от Лаборатории Касперского, в частности, антивирус Standard на 5 лет, также пользовались большим спросом.

В сегменте ноутбуков изменения в структуре спроса проявились в сторону моделей среднего и высокого ценового диапазонов, которые считаются более надежными, мощными и технологичными решениями, обеспечивающими продолжительный срок службы. В то же время сохраняется интерес к начальным моделям для базовых задач, где российские бренды показывают хорошие результаты.

Не менее заметный рост продаж демонстрируют также производители из Китая, включая Huawei, Haier, Thunderobot и других, что подчеркивает растущее влияние этого рынка на предпочтения российских потребителей.