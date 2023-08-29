АО «АВТОВАЗ» с 1 сентября 2023 года возобновляет производство автомобилей, соответствующих экологическому стандарту Евро-5, сообщает пресс-служба компании

Согласно сообщению пресс-службы АО "АвтоВАЗ", начиная с 1 сентября 2023 года, компания возобновляет производство автомобилей марки LADA, соответствующих экологическому стандарту Евро-5. Этот важный шаг направлен на улучшение экологических характеристик автопарка и удовлетворение запросов клиентов в области экологической безопасности.

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Важно отметить, что в предыдущем году, в связи с введением санкционных ограничений, "АвтоВАЗ" временно перешел на производство автомобилей, соответствующих нормам экологического стандарта Евро-2. Однако теперь компания вновь готова предоставить своим клиентам более экологически чистые и современные автомобили.

Новые калибровки и блоки управления двигателей, разработанные на территории России, позволили компании вернуться к экологическим нормам Евро-5. Это является важным шагом в развитии автомобильной промышленности страны, поскольку соблюдение более строгих экологических стандартов способствует улучшению качества воздуха и окружающей среды.

Первой моделью LADA, которая будет оснащена двигателем по экологическому стандарту Евро-5, станет LADA Granta. Этот шаг позволит владельцам LADA Granta выбирать более экологически чистые автомобили, сохраняя при этом высокую производительность и комфорт.

Экологический стандарт Евро-5 будет восстановлен на всем семействе LADA Granta, включая седан, лифтбек, Cross и Drive Active. Обе модификации двигателя, обладающие мощностью 90 л.с. и 106 л.с., будут соответствовать этим стандартам, обеспечивая клиентам больший выбор при выборе автомобиля с оптимальными характеристиками и уровнем экологичности.

Возрождение экологических норм Евро-5 на автомобилях LADA становится важным этапом в развитии отечественной автомобильной индустрии, подчеркивая внимание компании к экологическим аспектам и потребностям клиентов.