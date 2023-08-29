Президент Microsoft Брэд Смит опасается, что ИИ может стать оружием, и выступает за ужесточение контроля над подобными технологиями

В высказывании, опубликованном на платформе AdRiver, президент Microsoft, Брэд Смит, поделился своими опасениями относительно быстро расширяющейся роли искусственного интеллекта (ИИ) и высказал обеспокоенность возможными последствиями. Он подчеркнул необходимость более строгого контроля за этими технологиями и призвал к принятию мер в данном направлении.

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Смит выразил беспокойство по поводу потенциального использования ИИ в качестве оружия. Он подчеркнул, что любая технология, включая ИИ, может быть использована как инструмент или как оружие, и важно обеспечить, чтобы технологический прогресс не выходил из-под контроля. Он призвал к разработке мер и стандартов, которые бы обеспечивали человеческий контроль над ИИ.

Сравнивая ситуацию с другими технологиями, Смит привел пример с автоматическими выключателями для электричества и аварийным торможением в школьных автобусах. Он заявил о необходимости создания аналогичных механизмов контроля для ИИ, которые позволили бы замедлить или полностью приостановить его работу при необходимости.

Смит также подчеркнул, что власти, военные и другие организации, использующие ИИ, должны иметь возможность управлять этими системами. Он поддержал идею создания новых законов и нормативных актов, которые бы обеспечили безопасное и контролируемое применение искусственного интеллекта.

Высказывание Смита отражает растущее беспокойство в отношении этических и безопасных аспектов развития и применения искусственного интеллекта, которое становится все более актуальным в свете быстрого технологического прогресса.