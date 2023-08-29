С 1 сентября 2023 года закрывается регистрация в сервисе облачного гейминга GFN.RU для новых пользователей и останавливается продажа подписок

С началом сентября 2023 года сервис облачного гейминга GFN.RU больше не принимает регистрации новых пользователей и прекращает продажу подписок с периодами на 30, 180 и 365 дней. Как официально объявлено на веб-сайте платформы, начиная с 1 октября 2023 года, серверы GFN.RU будут остановлены. Представители платформы утверждают, что причиной закрытия стало невозможность поддерживать необходимое качество сервиса, которое было установлено как стандарт для пользователей.

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Все активные подписчики сроком действия подписок, истекающим после 1 октября 2023 года, получат полный возврат денежных средств. Официальное сообщение подчеркивает, что для этого нет необходимости связываться с командой поддержки: деньги будут автоматически возвращены на банковскую карту. В связи с большим объемом операций по возврату, пользователей просят ожидать до 15 октября. В случае, если к этой дате возврат не будет выполнен, рекомендуется обратиться в службу поддержки. Для тех, кто приобрел подписку через партнеров GFN.RU, аналогичные процедуры будут осуществлены совместно с партнерами.

Напомним, что платформа облачного гейминга GFN.RU дебютировала на российском рынке в октябре 2019 года. Основная идея сервиса заключалась в предоставлении возможности играть в современные, требовательные игры на различных компьютерах, включая более старые или слабые устройства. Благодаря обработке и запуску игр на мощных видеокартах серверов GeForce, игровой контент передавался на экраны пользователей. Сервис GFN.RU обещал решить проблему обновления компьютерного оборудования и нехватки свободного места на диске, предлагая играть в любимые игры независимо от мощности устройства.