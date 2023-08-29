По данным исследовательской компании IDC, поставки персональных компьютеров должны вернуться к росту в 2024 году

Согласно последним данным исследовательской компании IDC, после периода снижения, поставки персональных компьютеров ожидаются вернуться к росту к 2024 году. Прогнозируется, что рост на следующий год составит 3.7%, с общим объемом поставок в размере 261.4 миллиона устройств. Тем не менее, ожидается, что этот объем все еще не достигнет уровней 2019 года.

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В текущем году, специалистами ожидается, что будет поставлено около 252 миллионов устройств, что на 13.7% меньше, чем результаты 2022 года. Этот сниженный уровень связан с продолжающимся невысоким потребительским спросом, который, в свою очередь, обусловлен глобальными экономическими рисками и нестабильностью на некоторых региональных рынках.

Важно отметить, что ожидания поставок на текущий год на потребительском рынке составляют 112 миллионов устройств, что является снижением на 16.2%. Одновременно поставки в образовательном секторе ожидаются на уровне 31.1 миллиона устройств, что на 11.2% меньше, чем в прошлом году. В коммерческом сегменте также ожидается сокращение на 11.7%, с общим объемом поставок 108.9 миллиона единиц.

Анализ данных IDC подчеркивает, что влияние глобальных экономических рисков и неопределенности на региональных рынках продолжает оказывать негативное воздействие на потребительский спрос и объем поставок персональных компьютеров. Однако, с прогнозируемым ростом в 2024 году, индустрия ожидает восстановление и возвращение к более стабильным показателям.