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Американские учёные выступили против разрыва научного сотрудничества США с Китаем
Два профессора Стэнфордского университета возглавили инициативу с целью убедить правительство США продлить соглашение о научно-техническом сотрудничестве с Китаем

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Инициатива, возглавленная двумя профессорами из Стэнфордского университета, призывает американское правительство к продлению научного сотрудничества с Китаем. Более тысячи ученых из американских университетов присоединились к этому призыву. Действующее соглашение истекло в августе после сорока лет сотрудничества между странами.

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Профессора Стивен Кивельсон и Питер Майкельсон из Стэнфорда выразили уверенность в необходимости поддержания сотрудничества между США и Китаем в области науки и технологий. Они подчеркнули, что огромное количество подписей в поддержку их инициативы свидетельствует о широкой поддержке научного сообщества.

Профессора утверждают, что научное сотрудничество должно оставаться открытым и глобальным, позволяя ученым из разных стран обмениваться знаниями и достижениями. Однако, существуют опасения в американском правительстве по поводу утраты интеллектуальной собственности и наращивания военного потенциала Китая. Это вызвало обсуждения о продлении сотрудничества и внесении изменений в условия соглашения.

Академические исследования, проводимые в университетах, считаются общественным достоянием и не связаны с секретной информацией. Профессора подчеркивают важность разграничения между фундаментальными научными исследованиями и вопросами национальной безопасности.

Соглашение о научном сотрудничестве между Китаем и США было установлено в 1979 году и регулярно обновлялось каждые пять лет. Однако, изменяющаяся геополитическая обстановка и опасения по поводу технологической безопасности ставят под сомнение его продление. В настоящее время американские власти рассматривают возможность продления соглашения на шесть месяцев и проводят переговоры с Китаем относительно условий сотрудничества.

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#новости #наука и изобретения #наука
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