Недавнее исследование аналитической компании Canalys из Сингапура выявило масштабы трансформации привычек водителей транспортных средств

В Китае стало обычным делом видеть электромобили с многоэкранными "умными" кабинами. Это выяснило недавнее исследование аналитической компании Canalys из Сингапура. Оказывается, что в Китае процент автомобилей с такими интеллектуальными кабинами выше, чем в других странах.

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Согласно исследованию, в первом квартале 2023 года в Китае 82,7% электромобилей оснащались "умными" кабинами, имеющими несколько экранов. Это число выше среднего мирового уровня, который составляет 74,3%. Такие кабины становятся стандартом, особенно для электромобилей.

Специалисты Canalys также сообщили, что 90% проданных в Китае электромобилей в первом квартале 2023 года имели дисплеи размером 10 дюймов и больше. Более того, дисплеи с диагональю от 12 до 15,9 дюймов составляют 74,1% рынка. Но лишь некоторые бренды, такие как SAIC Zhiji, BAIC Arcfox, Cadillac и NIO, используют дисплеи с диагональю 18 дюймов и больше.

По мнению аналитиков, такое быстрое внедрение "умных" кабин в Китае объясняется ростом интереса к электромобилям, повышенным спросом на функции вождения и развлечения, а также снижением стоимости технологий для отображения информации.