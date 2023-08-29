Стартап Aska из Северной Калифорнии пытается воплотить то, о чем люди мечтали десятилетиями и представила прототип летающего автомобиля.

Давайте представим себе момент, когда автомобиль вдруг взлетает в небо и мчится над дорогами, словно в фантастическом фильме. Это больше не мечта далекого будущего – стартап Aska из Северной Калифорнии представил миру свой первый прототип летающего автомобиля. Aska A5 — это шедевр инженерии, сплавляющий в себе черты вертолета и автомобиля, и приносящий в реальность те идеи, о которых мы мечтали десятилетиями.

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Возможно, вы вспомните знаменитую трилогию «Назад в будущее», где летающие автомобили — неотъемлемая часть будущего. Aska A5 нашла вдохновение в этой концепции, и сегодня мы можем с удивлением и радостью наблюдать, как эта мечта становится реальностью.

Первый прототип Aska A5 может показаться больше воздушным судном, чем обычным автомобилем, но именно это его уникальное обличие. Основанный в Калифорнии стартап начал свой путь в 2018 году, и сегодня они уже близки к преодолению граней возможного. Прототип прошел дорожные испытания и получил одобрение от Федеральной авиационной администрации на проведение полетных испытаний.

Aska A5 предназначена для путешествий на короткие расстояния до 10 миль. Это уже второй стартап, который в этом году получил сертификацию от Федеральной авиационной администрации. Однако Aska A5 стремится изменить парадигму ежедневных перемещений, предоставив возможность клиентам жить и работать вдали от городов.

Скорость до 150 миль в час, запас хода до 250 миль между заправками и возможность взлетать над дорогами – все это делает Aska A5 грандиозным шагом вперед в мире автомобильной и аэрокосмической технологии. Несмотря на то, что цена такого чуда составит 789 000 долларов США, это уже не сказка из будущего, а реальность нашего времени.

Будущее уже здесь, и Aska A5 — один из ярких примеров того, как технологии меняют наше представление о передвижении. И кто знает, возможно, через несколько лет летающие автомобили станут таким же обыденным видом транспорта, как автомобили сегодня.