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Финансовый гигант JPMorgan опубликовал данные, свидетельствующие о том, что период нестабильных распродаж криптовалют близится к завершению.
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Согласно проведенному исследованию, интенсивная ликвидация долгосрочных позиций "в основном уже прошла", придавая инвесторам надежду на предстоящий рост.
Рост активности в сфере торговли биткоин-фьючерсами является обнадеживающим знаком, указывающим на возможное восстановление стабильности. Для тех, кто не в курсе: биткоин-фьючерсы - это сделки, где описывается соглашение о будущей покупке или продаже биткоинов по определенной цене и в определенный момент времени.
Аналитик JPMorgan Николаос Панигирцоглу делает оптимистичный вывод: "Исходя из текущей ситуации, мы ожидаем лишь небольшие колебания в сфере криптовалют в ближайшем будущем".
Интересно также, что JPMorgan высказывает мнение, что биржевые ETF-фонды на биткоин не окажут значительного влияния на динамику цен. Панигирцоглу отмечает, что, хотя этот финансовый инструмент уже доступен на рынках Европы и Канады, он пока не привлек большого интереса инвесторов.