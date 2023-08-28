JPMorgan, известный мировой финансовый институт, опубликовал данные, указывающие на то, что бурный период распродаж криптовалют может закончиться

Финансовый гигант JPMorgan опубликовал данные, свидетельствующие о том, что период нестабильных распродаж криптовалют близится к завершению.

реклама

Согласно проведенному исследованию, интенсивная ликвидация долгосрочных позиций "в основном уже прошла", придавая инвесторам надежду на предстоящий рост.

Рост активности в сфере торговли биткоин-фьючерсами является обнадеживающим знаком, указывающим на возможное восстановление стабильности. Для тех, кто не в курсе: биткоин-фьючерсы - это сделки, где описывается соглашение о будущей покупке или продаже биткоинов по определенной цене и в определенный момент времени.

Аналитик JPMorgan Николаос Панигирцоглу делает оптимистичный вывод: "Исходя из текущей ситуации, мы ожидаем лишь небольшие колебания в сфере криптовалют в ближайшем будущем".

Интересно также, что JPMorgan высказывает мнение, что биржевые ETF-фонды на биткоин не окажут значительного влияния на динамику цен. Панигирцоглу отмечает, что, хотя этот финансовый инструмент уже доступен на рынках Европы и Канады, он пока не привлек большого интереса инвесторов.